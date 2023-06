Jää poolustel sulab: Briti teadlased kaardistasid dramaatilised muutused Antarktikas ja Arktikas

Briti Antarktika uuringute instituut (BAS) andis välja Antarktika ja Arktika kaartide uue väljaande. See kajastab poolustel aset leidvaid muutusi, mh. jää sulamist. Uus väljaanne sisaldab uusi andmeid merejää ulatuse, Arktika linnade ja lennujaamade kohta, samuti on seal näidatud Antarktika jääšelfi uued piirjooned pärast hiljutist hiiglaslike jäämägede eraldumist. Sellest teatas Sky News.

Arktika kaart hõlmab kogu maad ja ookeani põhja pool 60 laiuskraadi. Esmakordselt on sellele kantud Kanada Arktika linnade nimed nii, nagu neid paiku nimetavad põliselanikud, näiteks Sanirajak (end. Hall Beach) ja Naujaat (end. Repulse Bay).

Kaartidel on näha Gröönimaa ja Teravmägede suurte liustike taandumist. „Poolaarpiirkonnad muutuvad kiiresti nii kliimamuutuste mõju kui ka inimese poolt rajatud infrastruktuuri ja transporditeede tõttu, seega peame neid kaarte sageli värskendama, et ajaga kaasas käia,“ selgitas kaardistamises osalenud BASi kartograaf Elena Field. „Lisaks annavad satelliidipiltide paremaid geograafilisi andmeid Arktikast ning Antarktikast, mis on nüüd paremini kaardistatud kui kunagi varem,“ lisas Field.