Vene kaitseministeerium ja vene propagandistid on viimastel päevadel teinud suurel hulgal avaldusi sellest, kuidas Vene väed on Ukrainas hävitanud hulgaliselt Leopard 2 tanke ning pikamaa õhutõrjekomplekse Patriot. Mingit kinnitust nendele väidetele pole ja ilmselt on tegu ka väljamõeldistega.