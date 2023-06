KUULA | Mis on sinu IQ? 68 protsenti inimestest kuulub IQ-tasemelt just sellesse vahemikku

Kindlasti on nii mõnedki meist kunagi lahendanud IQ-testi, mille tulemusena saame teada oma intelligentsitaseme. Lihtsustatult öeldes muidugi. Kuidas aga intelligentsust mõõta, kas IQ-testide tulemused eraldavad targad rumalatest ja millisel määral on intelligentsus pärilik – kõik see selgub juba uues „Eesti Eso“ episoodis!