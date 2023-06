USA saadab Hiina ja Venemaa ohtude jälgimiseks orbiidile uusi luuresatelliite

See on viimane samm kosmose suurriikide kasvavas vastasseisus, kirjutab Bloomberg. Kosmosejõudude ja analüütikute sõnul on konstellatsioon, mida nimetatakse Silent Barkeriks, esimene omataoline, mis täiendab maapealseid vastuvõtjaid ja madalal Maa-lähedasel orbiidil olevaid satelliite.

Satelliidid paigutatakse geostatsionaarsele orbiidile umbes 35 400 kilomeetri kõrgusele Maast ja need pöörlevad sama kiirusega kui meie planeet. „See võimaldab tuvastada ja avastada ohte oluliste USA süsteemide vastu ning pakub võimalust otsida, tuvastada ja jälgida objekte kosmosest, et ohte õigeaegselt tuvastada,“ teatasid kosmosejõud, kes arendavad satelliite koostöös NSAga (Riiklik Julgeolekuagentuur).

Silent Barker on vastus Hiina ja Venemaa jõupingutustele arendada süsteeme, mis võivad orbiidil teised satelliidid välja lülitada, mis on USA jaoks suur probleem.

NSA direktori büroo kirjutas oma tänavuses igaaastases ohuhinnangus, et Hiinal on relvi, mis on mõeldud USA satelliitide hävitamiseks ning kosmoseoperatsioonid on Hiina Rahvavabastusarmee potentsiaalsete sõjaliste kampaaniate lahutamatu osa.