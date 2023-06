„Venelased võitsid endale juurde umbes kuu lisaaega.“ Kas Kahhovka tammi õhkamine peatab Ukraina pealetungi?

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas juba 20. oktoobril 2022 Euroopa Ülemkogul, et Ukrainal on infot selle kohta, et Venemaa on tammi ja hüdroelektrijaama seadmed mineerinud ning okupandid valmistuvat terrorirünnakuks. Samal ajal hoiatas Zelenskõi Moskvat, et kui Vene väed üritavad hüdroelektrijaama õhku lasta, tähendab see sõja kuulutamist kogu maailmale.