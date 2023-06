Skeletoni akud jõuavad vesinikulaevale

Strateegilise partnerluse esimese sammuna integreeritakse Skeletoni superaku ja TECO 2030 kütuseelemendimoodul rahvusvahelises HyEkoTanki projektis. Tänavu veebruaris alanud kolmeaastase projekti raames paigaldab TECO 2030 varem fossiilkütust kasutanud alusele kuus 400 kW kütuseelemendimoodulit, mis integreeritakse Skeletoni superakudega, et suurendada vesinikuelementide võimsust ja eluiga.

„HyEkoTanki projekti rahvusvahelisse konsortsiumisse kuulub muuhulgas ka Shell, kes on juba varasemast Skeletoni oluline koostööpartner kaevandustööstuses kasutatavate veoautode elektrifitseerimisel,“ märkis Skeletoni kaasasutaja Taavi Madiberk.

TECO 2030 äriarendusdirektor Fredrik Aarskog ütles, et vesinikkütust kasutaval alusel toodetakse kogu energia kütuseelemendis ja kõige optimaalsem on tarnida see energia otse ajamisse.