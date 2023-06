Telefonihinnang: Samsungi rahvatelefonid paistavad täna olevat endiselt parim valik

Neile seadmetele lihtsalt saab kindel olla: puudutagu see siis pildistamisomadusi, tehnilist võimekust või tarkvara. Ei mingeid huaveilikke puudujääke äpimajanduse osas. Kõige uuem ja korralikum on raudselt olemas ning selle eest ei tule tasuda kaugeltki Eesti keskmist kuupalka.

Kumba seade valida, on aga juba iseküsimus. Käime põhiomadused üle.

HIND

Hinna osas on võitja muidugi A34, mis maksab täna 389 eurot. Samal ajal on A54 hinnaks 489 eurot. Nende kahe vahele jääva 100 euro eest saaks mitu asja osta.

Võitja: A34

VÄLIMUS

Need kaks seadet on peaaegu kaksikud – neil pole sisuliselt mingit vahet ja asi on vaid nüanssides. Ühesugused ümarad nurgad, täpselt sama disainiga kaamerakomplekt, täpselt sama asukohaga küljenupud ja isegi sõrmejäljeluger on integreeritud ekraani alla täpselt samasse kohta. Täpselt samasugune lame on ka nende esipind – ja see peaks meeldima neile, kes mobiilis mänge mängivad.

On aga üks märgatav erinevus: A54 tagakülg on kaetud läikiva klaasiga. A34 on aga sümpaatselt mati pinnaga. Lisaks on A34 veidi suurem.

Nii et pole midagi: minu maitse kaldub selgelt mati pinna poole.

Võitja on taaskord: A34

KAAL JA MÕÕTMED

Nagu öeldud, siis A34 on pisut suurema ekraaniga seade, tema ekraani diagonaal on 6,6 tolli, A54 vastav näit on 6,4 tolli. Teisikeeli: A34 on 1,4 mm laiem ja 3,1 mm pikem. Seejuures suudab A34 olla tervelt 3 grammi jagu kergem kui A54 – mass vastavalt 199 ja 202 g. Aku on ka neil seadmetel täpselt sama mahutavusega (5000 mAh), seega see ei saa kaalu kuidagi mõjutada.

Seega on A34 veidi suurem ja veidi kergem telefon. No kuidas ma jätan ta võitjaks märkimata!

KAAMERA

Kaamera osas tuleb näitajate poolest mõned plusspunktid anda A54-le – selle põhikaamera on nimelt 50-megapiksline, mis on „koguni“ 2 megapikslit rohkem kui A34l.

Täpsemalt. Galaxy A54 tagaküljel kolm kaamerat – 12 MP ülilainurkkaamera, 50 MP põhikaamera ja 5 MP makrokaamera. Galaxy A34 tagaküljel on samuti kolm kaamerat – 8 MP ülilainurkkaamera, 48 MP põhikaamera ja 5 MP makrokaamera.