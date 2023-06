Väga suur arv: füüsikud arvutasid välja meie kodugalaktika massi

Teadlased on nende arvates maksimaalselt täpselt välja arvutanud Linnutee massi väärtuse. Physi järgi on galaktika massi hindamiseks mitu võimalust ja lähenemisviisi.

Kasutades kiiruse sõltuvust kaugusest, saab nn pöörlemiskõvera, mille mõõtmine võimaldas astronoomidel välja selgitada, et galaktikate mass on palju suurem kui järeldub tähtede vaatlustest. See on tingitud asjaolust, et suurema osa massist moodustab tumeaine.