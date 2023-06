FOTOD | Selline on Peugeot uus kokpit - nii suurt ekraani pole te varem näinud

Kaardus on see pea ekraan just juhi suunas, aga paistab, et ka kaasreisija siiski ulatub seal üht-teist toimetama. Panoraamekraani paremal pool, armatuurlaua keskel, on veel täiendav puuteekraan ja see on juba võrdselt ligipääsetav nii juhile kui kaassõitjale - seda saab kasutada kliimaseadme, navigatsiooni, meedia, ühenduvussüsteemide jms haldamiseks.