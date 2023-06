PROOVISÕIT | Kahepealise lohe sõnum: pikapitootjad, teil on probleem!

Korea autotootja SsangYong on erinevate omanike käe all teinud mitmeid uperpalle, kuid see pole seganud maastikuvõimekate hästivarustatud sõidukite loomist. Moodsam välimus on aga tekitanud mõneski huvilises küsimuse, kas selline auto suudab raskemate tööülesannete kõrval täita ka linliku pereauto rolli. Ja nagu öeldakse, kõik on võimalik… aga nõuab mõningaid kompromisse. Vaatleme neid lähemalt.

Ühe nime all on müügis tegelikult kaks autot – Musso ja Musso Grand (viimane oli ka proovisõiduautoks). Kui kapotialune ja siseviimistlus on neil sarnane, siis mõõtmed ja sõiduomadused erinevad oluliselt. Nii ongi hetkel meie turul müüdava kuue keskmist mõõtu pikapi seas Musso Grand 5405 mm pikkusega suurim ja ka pikima kaubaruumiga (1610 mm), Musso aga 31 cm lühemana väikseim.

Raskemate koormate veoks mõeldud Grand kasutab ühe lahendusena tagasillal lehtvedrusid, samas kui Musso puhul on igal juhul tegu sõltuva stabilisaatorvarda ja põikivardaga keerdvedrudega talasillaga. Arusaadavalt pakub lehtvedrudega tagumine jäik telg suuremat kandevõimet, viiehoovalise konstruktsiooniga tagasild aga rohkem mugavust.

Lehtvedrudega versiooni pool tsentnerit suurem tühimass väljendub ka üle tonni ulatuvas kandevõimes, samas kui „spiraalidega“ autot pole hea koormata üle 800 kilogrammi (seda koos juhi ja reisijatega). Ilmselgelt püüab SsangYong ka siin elustiilisõidukil ja tööloomal vahet sisse teha, aga sellega erinevused ka lõpevad.

Jõuline välimus

Esmamulje on määrav. Pikapid peavadki oma jõulisusega austust tekitama ja SsangYongi kujundajad teavad seda hästi. Nii koondasid nad oma jõupingutused auto esiosale ja tulemus on hästi õnnestunud. Massiivne radiaatorivõre rõhutab kogu disainifilosoofiat.

Kallim varustustase (Quartz) toob kaasa tänapäeval üsna haruldased HID-gaaslahendust kasutavad esituled (tuntud ka ksenoonlaternatena), mis on küll paremad kui halogeentuled, kuid siiski mitte nii tõhusad kui LED-id. Viimaseid kasutatakse üksnes udulaternate ja päevasõidutulede valgusallikatena.