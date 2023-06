Venemaal murrab Härra Siider: surrogaatsiidri joomise tõttu on surnud üheksa inimest

Mister Sidr-nimeline jook on Venemaal Uljanovski ja Samara oblastites tapnud mõne päevaga üheksa inimest. Haiglasse on pöördunud üle paarikümne kannatanu.

Joogi müük on peatatud ja pudelid siidriga konfiskeeritud. Sel ajal, kui uurijad tegid kindlaks, kus jook valmistati, suri siidri tõttu veel kolm inimest – seekord Samara oblastis. Selgus, et surmajook pärineb Samara oblastist: seda villiti Garažnaja tänaval Vintai külas. Joogi tootjad on juba vahi alla võetud.