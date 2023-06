VIDEO | Teadlased uurisid välja kas friikartuleid on võimalik praadida kaaluta olekus

Teadlased märgivad, et selle uuringu tulemused on peamised eksperimentaalsed tõendid selle kohta, et toidu praadimine võib toimuda kosmoses. Ja kuigi on vaja rohkem uuringuid, näitab eksperiment, et astronautidel on menüüs rohkem kui rehüdreeritud toite, millega neid praegu toidetakse. „Lisaks toitainetele ja mugavusele võib kosmoses praadimise protsessi uurimine edendada edusamme ka valdkondades, mis ulatuvad traditsioonilisest keetmisest kuni vesiniku tootmiseni päikeseenergiast kaaluta olekus,“ ütles John Lioumbas, üks uuringu autoreid.