NASA andis esimest korda aru UFOdest: mõned objektid võivad nende sõnul olla maavälised

NASA andis esmakordselt aru tundmatute anomaalsete objektide või nähtuste uurimise edenemisest. 2022. aasta juunis loodud tundmatute õhunähtuste, mida maakeeli nimetatakse UFOdeks, uurimise rakkerühm pidas oma esimese avaliku koosoleku ja teatas, et on uurinud enam kui 800 teadet tuvastamata lendavate objektide kohta, millest vaid väikest osa ei saa teaduslikult selgitada, vahendab BBC. „Me saame kuus kuni sada teadet pealtnäha salapäraste nähtuste kohta,“ sõnas rakkerühmas osaleva Pentagoni anomaaliate lahendamise büroo direktor Sean Kirkpatrick. Kuid tema sõnul on nähtusi, mis on tõeliselt anomaalsed, vaid kuni 5% kõigist teadetest.

Kohtumisel näidati avalikkusele USA lääneosa kohal sõjaväelennuki poolt filmitud videot, millel oli selgelt näha taevas liikuvaid valguspunkte. Hilisema uurimise käigus tuvastati, et tegu on tavalise tsiviillennukiga.

2021. aastal avaldatud Pentagoni aruanne märgib, et alates 2004. aastast tehtud 144 sõjaväelennuki piloodi vaatlusest on kõik peale ühe jäänud selgitamata. Eksperdid tunnistavad võimalust, et need objektid on maavälist päritolu.