Bolt tõstis hindu ja juhtidelt kasseeritavat vahendustasu

„Meil on hea meel anda teada, et tõstame alates 2. juunist kõikide kategooriate (v.a Pemium ja XL) sõiduhinda 5%. See tähendab, et tõusevad nii sõidualustustasu, kilomeetrihind kui ka ooteajatasu, mis ühtlasi kasvatavad ka sinu (juhtide – toim) keskmist sissetulekut,“ teatas Bolt oma taksojuhtidele.