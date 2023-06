TalTechis hakatakse testima 6G võrku. Margus Rohtla: „Oleks vaid minu õpingute ajal sellised võimalused olnud!“

„Tulevikus suudavad asjade interneti seadmed tajuda, millises keskkonnas nad asuvad, millised sagedusribad on ümberringi ning oskavad valida oma teenuse jaoks optimaalseima ühenduse,“ selgitas Roosipuu. „6G võrke iseloomustab adaptiivsus ja ümberkonfigureeritus ning see vähendab hilistusi. Targad maatriksantennid tajuvad kasutaja asukohta ning valivad ise kõige soodsama antenni kiire, et lähima tugijaamaga suhelda, see säästab energiat.“

Rohtla lisas, et nutikas reaalsus on lõplikult saabunud ning praegu on just õige aeg need teemad endale selgeks teha. „Juba 4G võimaldas oluliselt rohkem kui varasemad võrguühendused, aga 5G-ga läheb areng hüppeliselt edasi ja tuleb juba uurida, mis võimalusi pakub 6G. Kommunikatsioonitehnoloogiad on moodsa tehnoloogia sama lahutamatu element kui elektroonika ja andmetöötlus ja -analüüs, mille hulgas on ka näiteks masinõpe ja tehisintellekt. Oleks vaid minu õpingute ajal sellised võimalused olnud!“ lausub Rohtla.