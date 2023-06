Briti teadlased andsid teada edust uue meetodi katsetustel vähi tuvastamiseks vereanalüüsi abiga

Uudse vähi diagnoosimise meetodi katsetused vereanalüüsi abil on andnud julgustavaid tulemusi. USA ja Suurbritannia teadlased, kes projekti kallal töötavad, teatasid, et 5000 kahtlaste sümptomitega perearsti poole pöördunud inimese seas tuvastas test täpselt vähi igal kahel juhul kolmest. Lisaks tuvastati 85% juhtudest õigesti kasvaja paiknemine kehas, edastab BBC.

Testi mehhanism seisneb selles, et see otsib keemilistest muutustest märke DNAs. Teadlased märkisid, et töö selle meetodi kallal pole veel lõppenud, kuid pärast testimise esimest etappi võime kindlalt väita, et see hakkab päästma palju elusid. Samas ei ole praegu negatiivne testitulemus 100% garantii paha haiguse puudumisele: 2,5% testis osalejatest, kelle vereanalüüsides uue meetodiga vähki ei tuvastanud, avastati vähk tavapäraste diagnostikameetoditega.