Keemiafännist õpetaja Joana – pigem mentor kui õpetaja

Ülikooliõpingute kõrvalt noortega koos leiutamine ja töötamine oli Joanale juba nii omaseks saanud, et õpetajakoolitusse kandideerimine oli asjade loomulik jätk. „Keemia magistriõpingute ajal sain aru, kui olulised puudujäägid praktilise keemias hariduses on. Otsus minna pärast magistriõpet just õpetajahariduse erialale oli õige ja ajastus selleks ideaalne. Olin selle õppekava esimeses lennus,“ kirjeldab Joana õpetajakoolituse valiku loogilist sammu. Pärast kümmekonda aastat minust-ei-saa-kunagi-õpetajat-suhtumist puges noortega töötamine talle naha alla. „Mina olin ka suur vastupuikleja ja väitsin, et ma ei ole õpetaja, kuigi võisin käia ühe nädala jooksul tegemas kolmes koolis õpikoda ja kahes koolis Teadusbussi etendust,“ meenutab Joana oma tõrksust. „Vabandasin ennast välja mõttega, et teen õpilastega lihtsalt midagi toredat, aga siis sain aru, et õpetamine ju ongi tore!“ Joana rõõmustab, et kuigi tema õpetajaametit ei soovinud, sai õpetajaamet ta ikka kätte.

Kõige enam võlub Joanat nii õpilaste kui ka enda teadmiste ja oskuste areng. „Mind inspireerivad mu õpilased. Teeme noortega iga päev koostööd ja avastame keemiamaailma. Selle käigus kogen nii palju pisikesi võite. Tore on näha, kui õpilased tulevad teemaga kaasa ja uurivad lisaks,“ räägib ta oma ameti päikeselisest poolest. Lisaks usub ta, et iga õpetaja saab ise teha ära väga palju, et muuta oma pisikeses kogukonnas selle ameti kuvandit positiivsemaks. „Kes saaks olla parem eeskuju kui särav ja oma tööd nautiv õpetaja? Kui õpilased näevad klassi ees positiivsusest ja inspiratsioonist pakatavat õpetajat, saavad nemadki aru, et see on amet, mis pakub piisavalt väljakutseid ning on meeldiv ja arendav. Olen oma lühikese õpetajakarjääri jooksul õpetajaks õppimise teemal vestelnud nii mõnegi abituriendiga. Nii armas on kuulda, et minu eeskuju on üks selle teekonna valiku põhjustest.“

Kui otsid seiklusi, siis on kool sinu jaoks

Väljakutseid armastav Joana kirjeldab, et õpetajatöö on muutnud teda palju rahulikumaks ja põhjalikumaks. „Selgitada ühte ja sama teemat ikka ja jälle eri nurkade alt paneb proovile,“ täpsustab ta. „Samuti olen tänu õpetajaametile omandanud igapäevaeluks vajalikud sotsiaalsed oskused, analüüsivõime, kiirreageerimisvalmiduse ja õppinud mitmesuguseid rakendusi kasutama.“ Hoolimata sellest, et Joana nägi lapsena õpetajatöö telgitaguseid oma vanaema ja ema pealt, oli alguses õpetajana kooli sukeldumine täis üllatusi. „Esimene aasta oli ilmselt kõige suurem tohuvabohu, alates sellest, milliseid sõnu tohin kasutada, kuni muude korralduslike küsimusteni. Lisaks veel pisikene asjaolu, et ise sooviks ka inimeseks jääda,“ meenutab ta praeguseks ametlikult viis aastat kestnud õpetajaameti algusaegu. „Samas olid need raputused väga head õpetajad ja edaspidise süsteemi loojad.“ Joana on ümbritsenud end õpetajatega, kes armastavad oma tööd ja teevad seda südamekutse pärast. Ta nendib, et kool on kaunis kummaline asutus, kus toimub kümne minutiga rohkem kui mõnes kontoris aasta jooksul.

Ühtlasi lükkab ta ümber müüdi, et õpetajatel pole vaba aega. „Nii mõnigi inimene kujutab õpetajatööd ette kui rutiinset teekonda kooli ja kodu vahel. Ei! Õpetajatöö kõrvalt jagub aega, energiat ja tahtmist tegeleda hobidega, käia sõprade ja perekonnaga loodust ja kultuuri nautimas ning veel palju muud ette võtta,“ räägib ta oma kogemusest. Õpetaja Joana, kelle mitmest endisest õpilasest on samuti õpetajad sirgumas, kinnitab, et enne proovimist ei saa teada, mis on sinu elu kutse. „Proovi! Sa ei tea kunagi, mis plaanid elul sinu jaoks on.“

Olulised kuupäevad Tartu Ülikooli kandideerimisel Avalduste esitamine eestikeelsesse esimese astme õppesse kestab 12.–28. juunini

Avalduste esitamine eestikeelsesse magistriõppesse juba käib ja kestab kuni 28. juunini

Sisseastumiseksamid ja hindamine kestavad 30.juunist–9. juulini ning tulemused selguvad hiljemalt 10. juulil

Esimesed vastuvõtuotsused edastatakse kandidaatidele 11. juulil Rohkem infot: ut.ee/et/opetaja Tartu Ülikooli nõustamiskeskus: ut.ee/et/sisu/karjaarinoustamine