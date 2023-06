„Ma ei imestaks, kui nad varsti T-34 tankidega peale tuleksid!“ Millal Venemaal tankid otsa saavad?

Ukraina sõda nimetatakse kurnamissõjaks. Lääneliitlased aitavad Kiievit laskemoona ja tankidega, samal ajal kui Venemaa saab loota üksnes iseendale. Avalikke allikaid analüüsiva Oryxi hinnangul hävitavad Ukraina relvajõud igas kuus kuni 150 Vene tanki. Ja sel nädalal ületas Venemaa kaotatud tankide arv Oryxi järgi juba 2000 piiri. Teisalt on reaalsed kaotused suuremad, sest Oryx võtab arvesse ainult neid kaotusi, mida kinnitavad fotod või videokaadrid.

Enne Ukrainasse tungimist oli Kremlil maailma suurim tankiarmee – üle 3000 lahinguvalmis tanki. Järelikult on Moskva kaotanud peaaegu kaks kolmandikku oma sõja-eelsest tankipargist. Kas on võimalik need uute masinatega asendada?