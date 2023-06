PROOVISÕIT | Meeleolukas rajapäev Porsche mudelivaliku seltsis

Teate ju neid nalju Boxsterite ja Caymanite kohta, et neid ostavad inimesed, kellel 911 jaoks raha pole? Olen alati öelnud, et need on rumalate inimeste naljad. 718 Boxster GTS-i istudes oli esimese kurviga selge, et see on rohkem sõidumehe auto. Üks asi on väiksem mass, teine aga mootoripaigutus. Kui see tunne juba Boxsteris nii kiirelt selge oli, siis Cayman GT4 ootas veel ees…