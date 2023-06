Platvormid eemaldavad jooksvalt ilma arhiveerimata graafilisi videoid, kasutades sageli selleks tehisintellekti. Kuid see on ühtlasi materjal, mis võib aidata sõjakuriteo süüdistuse esitamisel.

Meta ja YouTube ütlevad, et nende eesmärk on kaitsta kasutajaid kahjuliku sisu eest. Samas Alan Rusbridger, kes kuulub Meta järelevalvenõukogusse (Meta Oversight Board), räägib, et tööstus on olnud sisu modereerimisel liiga ettevaatlik.