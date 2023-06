Eesti Energia ostab suursalvestit – kui palju selle kasutamisel energiat raisku läheb?

Riigiettevõte andis teada, et süsteem plaanitakse püsti panna Ida-Virumaale ning et sellest peaks ühelt poolt vajadusel piisama umbes 150 000 majapidamise elektriga varustamiseks 1 tunni vältel ning teiselt poolt saab sellega osaleda ka elektribörsil. Energiasalvestussüsteemi võimsuseks on 25 MW (alalisvool) ja mahutavus 50 megavatt-tundi (vahelduvvool).