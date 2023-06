Imega pole siin mingit pistmist: teadlane selgitas, miks nunn Wilhelmina surnukeha peale surma ei lagune

Kõik oli hoopis teisiti: kui nunna haud avati, siis avastati, et nunna surnukeha on praktiliselt terve. See uudis levis esmalt teiste nunnade seas ja seejärel üle kogu Interneti, mis tõi tuhandeid kirikukülastajaid, kes soovisid pühasid säilmeid puudutada.

Katoliiklased usuvad, et kui keha pärast surma ei lagune, siis on aset leidnud jumalik sekkumine, et peatada normaalne lagunemisprotsess. Seetõttu plaanivad nunnad asetada Wilhelmina surnukeha klaasaltarile, et kõik seda näeksid. Veelgi enam, eeldatakse, et igaüks saab ka nunna hauast mulda võtta, kuid hetkel on see piiratud ühe teelusikatäiega.