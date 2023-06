Teadlased on mures: öine tähistaevas läheb tulevastele põlvedele valgusreostuse tõttu kaduma

Öine taevas, mida me juba praegu näeme, ei tohiks olla nii must, kui oleme harjunud. The Guardian teatab, et see peaks olema tumehall, tähti täis ja Linnutee peaks olema selgelt vaadeldav.

Teadlased hoiatavad, et valgusdioodide (LED) ja muude sarnaste valgustusviiside sage kasutamine muudab öise taeva märkimisväärselt heledamaks. Väli- ja tänavavalgustuse, reklaami ja valgustatud spordiväljakute sage kasutamine võtab tulevikus võimaluse tähti näha.

Veel 2016. aastal teatasid astronoomid, et kolmandik inimkonnast ei näe enam Linnuteed. Teadlaste ligikaudsete hinnangute kohaselt ei saa me 20 aasta pärast näha isegi kõige suuremaid tähtkujusid, millel on negatiivne mõju tulevaste põlvkondade kujunemisele.

Murelikud Briti teadlaste initsiatiivil kujunes parteiülene parlamendirühm pimeda taeva taastamiseks, mis on välja töötanud meetmed valgusreostuse vastu võitlemiseks. Need hõlmavad trahve öise valguse liigse kasutamise eest ja meetmete rakendamise jälgimiseks spetsiaalse komisjoni määramist.

Saksamaa Geoteaduste Keskuse füüsiku Christopher Kyba juhitud uurimistöö, mis avaldati jaanuaris teadusajakirjas Science, näitas, et valgusreostus muudab öötaeva aastas umbes 10% heledamaks. See tähendab, et praegu sündinud laps saab vaadelda 250 tähte, kuid täisealiseks saamise päevaks näeb ta neist vaid sadat.