Eesti firma korraldab nüüd ühistransporti Leedus, Singapuris ja Araabias

Ridango on ka Rootsis piletisüsteemiga juba kaheksas maakonnas ning suurte sammudega liigutakse Araabia poolsaarel. „Ridango ühistranspordihaldussüsteem oli kasutusel ka Kataris toimunud jalgpalli MM-il,“ märkis Lipre. „Oleme Lähis-Ida piirkonnas juhtiv ühistransporditehnoloogia tarnija. Lisaks Katari elektribusside haldamise projektile oleme loonud integreeritud ühistranspordisüsteemi näiteks püha linna Meka jaoks. Samuti on meil edukalt valminud projektid Omaanis, Kuveidis. Lähiajal saame avaldada detaile ka tähtsa projekti kohta Araabia Ühendemiraatides.“

Lipre lausus, et ka Singapur uuendas nendega just veel mitmeks aastaks koostöölepingut. „Eesti firmale uhke saavutus, sest Singapur on ju tuntud kui maailma parima ühistranspordiga riik,“ lisas ta. Ridango on välja töötanud tehisintellektil põhineva busside saabumise ennustamise süsteemi, mida Singapur on kasutanud juba viimased kümme aastat ning lepingut pikendati nüüd 2029. aastani.