PROOVISÕIT | Mercedes-Benz GLC: üleilmne müügihitt kompamas luksuse piire

Hoopis murettekitavama trendina on Mercedes hakanud asendama mehaanilisi nuppe ühe suure puutetundliku ekraaniga. Viimase ergonoomika on täpselt nii laitmatu, kui olla saab, ent sellegipoolest jääb päeva lõpuks lohutama üksnes tõsiasi, et MBUX hääljuhtimine on hetkel selgelt maailma parim omataoline süsteem. Samas kaotasid veidi konservatiivsemad ja eakamad ostjad siinilmas järjekordse pidepunkti ning on kurb, et isegi Mercedes seda neile enam ei paku.