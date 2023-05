FOTO | Rooma impeeriumi 10. leegion: Gruusiast leitud mündid annavad vanadele legendidele uue elu

Hiljuti välja kaevatud pronksist mündid kannavad Legio X Fretensise embleemi ja need leiti endisest Rooma Apsara kindlusest. See leid on äratanud märkimisväärset huvi arheoloogide ja ajaloolaste seas, heites valgust leegioni liikumisele ja tegevusele.

Mündid on ülemärgitud - see tähendas üksikute märkide, tähtede või numbrite lisamist olemasolevatele müntidele. See oli alternatiiv müntide ümbersulatamisele või tagasikutsumisele, pikendades nende eluiga. Rooma 10. leegion osales 1. sajandi Juudi-Rooma sõdades ja mündid leidnud arheoloogid oletavad, et need on tõenäoliselt pärit Juudamaa riigikassast. Arvatakse, et pärast Jeruusalemma rüüstamist viis 10. leegion need endaga kaasa Kolhetisse. Leegionärid kasutasid neid münte igapäevasteks tehinguteks, näiteks leiva ja veini ostmiseks. Arheoloogid oletavad, et mündid jõudsid tänapäeva Gruusia aladele kui keiser Traianus sõdis 2. sajandil Partia suurriigiga, mis asus suures osas tänapäevase Iraani kohal.