„Droonid startisid nähtavasti Moskva oblastist.“ Kas rünnakute taga on sõda Venemaa jõuametkondade vahel?

30. mail Moskvas ja Moskva oblastis toimunud droonirünnak oli kõige suurem alates Venemaa sissetungi algusest Ukrainasse. Senini pole veel päris selge, kui palju droone rünnakus osales, kes need ehitas ja kust need oma teed Moskva suunas alustasid.

Ukraina presidendi kantselei juhi nõunik Mõhhailo Podoljak teatas, et Ukrainal pole Moskvat tabanud droonirünnakuga otsest seost. Ta märkis, et Ukraina ja ukrainlaste jaoks on palju olulisemad Venemaa droonirünnakud nende territooriumil, eelkõige Kiievi pihta, mida rünnatakse peaaegu iga päev.