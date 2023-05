Kõiges on süüdi geenid: teadlased on leidnud imikute äkksurma põhjuse

Et mõista, miks imikud une ajal surevad, analüüsisid mitme USA uurimiskeskuse teadlased 70 surnud lapse ajukudet, otsisid neist võimalikke kõrvalekaldeid ning avaldasid uurimistulemused ajakirjas Journal of Neuropathology & Experimental Neurology.

Laste surmapõhjustena nähakse aju arengu kõrvalekaldeid, mis ei lasknud lapsel õigel ajal end ümber pöörata ja lämbumissurma vältida. „Üks serotoniiniretseptoritest, 2A/C, on äkksurma surnud imikute ajus defektne. Varasemad uuringud närilistega on näidanud, et see retseptor mängib võtmerolli ärkamise ja elustamise protsessides, kaitstes aju hapnikuseisundit une ajal,“ märgivad uurijad.