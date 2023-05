INTERVJUU | Ukraina e-teenuste juht: invasiooni tagajärgi peavad omal nahal tundma kõik venelased

Ukraina on sõja tingimustes arendanud tormilise kiirusega edasi oma e-riigi teenuseid ja loonud lahendusi, mis kõlavad täieliku müstikana ka eestlaste jaoks – muu hulgas on loodud inimestele võimalus anda kaitsejõududele operatiivselt teada vaenlase positsioonidest, ütles intervjuus Fortele sel nädalal Tallinnas E-Riigi Akadeemia konverentsi väisav Banik. Tema veetav üksus arendab Ukraina mobiilset riigiäppi Diia, mille võtab juba üsna pea osaliselt üle ka Eesti, kui käivitub riigiäpp mRiik.

Üks asi on luua digiriiki rahuajal ja teine ajal, mil sinu riiki rünnatakse. Ainult teie saate öelda, kui palju need kaks protsessi teineteisest erinevad, meie seda ei tea.

Tahan alustuseks rõhutada seda, et sõda tõestas enam kui miski muu, kui hädavajalikud on rahva jaoks riiklikud e-teenused ja mobiilirakendused. Kui teine riik sind ründab, ei saa sa pakkuda oma inimestele teenuseid offline. Aktiivsete lahingute piirkonnas on võimalikud vaid digiteenused – dokumendid, teenused, maksed. Sama käib kõigi nende kohta, kes on olnud sunnitud oma kodukohast liikuma mõnda teise riigipiirkonda.