Teadlased löövad häirekella: maailma mageveekogud kuivavad

Teadlaste kinnitusel on viimase 30 aasta jooksul enam kui pooled meie planeedi suurematest järvedest ja veehoidlatest kaotanud sadu kuupkilomeetreid vett. Live Science'i järgi asub praegu peaaegu 87% kogu Maa mageveest järvedes ja veehoidlates. Olukord halveneb kliimamuutuste ja suurenenud inimtarbimise tõttu.

Uuringu kohaselt mahutab 53% Maa suurimatest järvedest ja veehoidlatest praegu palju vähem vett kui 30 aastat tagasi. Veekogud on kaotanud rohkem kui 600 kuupkilomeetrit vett, mida on 17 korda rohkem, kui on USA suurimas veehoidlas - Nevada osariigis Meadi veehoidlas.

Praegu on ainult 25% veekogudest rohkem vett kui 30 aastat tagasi, samas kui umbes 25% maailma elanikkonnast elab otse kuivanud järvede ääres. Vee kadumine ei toimu mitte ainult kuivades, vaid ka niisketes planeedi piirkondades. Teadlased on veendunud, et olukord on oodatust hullem.

Magevee vähenemine tähendab, et inimesed saavad seda ressurssi kasutada väiksemates kogustes nii joogiks kui ka põllumajanduses ja tööstuses. Lisaks mõjutab see negatiivselt kalade ja lindude populatsioone, seades need väljasuremisohtu.

Teadlaste sõnul süvendab kliima soojenemine põuda vaid veelgi, sest inimesed tarbivad oma vajaduste rahuldamiseks üha rohkem vett. Uues uuringus rõhutatakse, et maailma valitsused peavad võtma tarvitusele kiireloomulisi meetmeid, et päästa suured järved ja veehoidlad kuivamisest, vastasel juhul tabab Maad katastroofiline joogivee puudus.