Boeing AliExpressist: hiinlaste lääne komponentidel põhinev reisilennuk sooritas oma esmalennu

Pühapäeva varahommikul näitas Hiina riigitelevisioon lennukit C919, mis lendas Šanghaist Pekingisse. Lend kestis vähem kui kolm tundi ja pardal oli 130 reisijat.

Lennuki ehitas Hiina riigifirma Commercial Aviation Corporation ehk Comac. See loodi lootusega lõpetada Airbusi ja Boeingu valitsemine kitsa kerega reisilennukite turul. C919 esimene katselend toimus aastal 2017, enne seda on Comac loonud väiksema ARJ21 regionaalse reisilennuki, mida on tänaseks toodetud üle saja.

Ülesande luua kodumaised reisilennukid püstitas lennukitootjatele 2000ndate aastate algul kommunistlik partei. Varem on hiinlased kopeerinud nõukogude lennukeid, katse luua enda reisilennuk 1970ndatel ja 1980ndatel läks neil sobivate mootorite puudumisel aia taha. Ka C919 sõltub tugevasti lääne komponentidest: selle mootorid on Prantsuse-Ameerika ühisettevõtte CFM International toodang ja avioonika on sisse ostetud American Collins Aerospace'lt.

Hiina riigifirma China Eastern Airline on tellinud viis sellist lennukit. Comac plaanib esimese viie aasta jooksul toota 150 lennukit aastas ning väidab, et tegelikult on C919 saanud praeguseks juba rohkem kui 1200 tellimust. Eksperdid aga usuvad, et need pole reaalsed tellimused, vaid lennufirmad on lihtsalt uue lennuki vastu huvi tundnud.