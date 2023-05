Arvuti hakkas pabistama: sai teatavaks jaapanlaste Kuu-laeva alla kukkumise põhjus

Õnnetus ise toimus 25. aprillil. Kuu aega hiljem rääkisid aparaadi ehitanud ettevõtte Ispace esindajad pressikonverentsil, kuidas see kõik juhtus. Nende sõnul eiras aparaadi pardaarvuti kõrgusandurite tegelikke näite, pidades neid ekslikeks, ning üritas maanduda lähtudes oma enda arvutustest ja eeldatavast kõrgusest maandumispunktis. Selle tulemusena leidis „kohtumine“ Kuu pinnaga aset veidi varem, kui pardaarvuti eeldas.

Kosmoseaparaadi loojad tunnistasid, et ei arvestanud õnnetuse kaudseks põhjuseks olnud maandumistsooni ala topograafiaga. Ning vea põhjuseks sai asjaolu, et maandumiskohta vahetati vaid paar kuud enne missiooni algust ja seda ei uuritud piisavalt täpselt.

2022. aasta detsembris SpaceX Falcon 9 raketiga teele saadetud aparaat pidi maanduma 26. aprillil 87 km laiuse Atlase kraatri põhjas Mare Frigorise ehk Külmamere piirkonnas. Edu korral oleks Hakuto-R olnud esimene eralaev, mis Kuul maandub. Seni on sellised missioonid õnnestunud vaid USA, Hiina ja Venemaa riiklikel kosmoseagentuuridel.

Ispace kinnitas, et praegune rike ei takista neil ellu viimast teist ja kolmandat missiooni, mis on kavandatud vastavalt 2024. ja 2025. aastale. „Nüüd oleme suutnud probleemi tuvastada ja meil on väga selge ettekujutus, kuidas oma tulevasi missioone läbi viia,“ ütles ettevõtte tegevjuht Takeshi Hakamada.