FOTOD | Tallinnas esitleti hetke võimsaimat BMW-d, hinnad algavad 190 000 eurost

Auto 4,4-liitrine V8 bensiinimootor arendab elektrimootoriga kahasse võimsust 480 kW ehk 653 hobujõudu. Kiirendus sajani on vähemalt 4,3 sekundit.

Bensiinikulu sajale kilomeetrile jääb hübriidrežiimis 1,5 liitri kanti ja sellele lisandub vägagi suur elektrikulu ehk ligi 30 kWh sajale kilomeetrile. Kui aku tühjaks saab, siis kulub bensiini röögatud 17,2 liitrit sajale. CO2 heide hübriidrežiimis on suurusjärgus 36-33 g/km ning bensiinirežiimis 152 g/km.

Elektrimootori aku mahutavuseks on 27 kWh ja selle abil saab sõita kuni 88 kilomeetrit. Auto on tavarežiimis nelikveoline, aga soovi korral saab veojõu suunata ka tagasillale. Veljed on 21- või 23-tollised.