PROOVISÕIT | BMW X1: maailma aasta auto 2023 kandidaat

Üks kord aastas antakse välja kõigi autotootjate jaoks ihaldusväärseim tiitel – Maailma aasta auto. Tänavu toimus see 5. aprillil New Yorgi autonäitusel ning kolm finalisti olid Kia Niro, Hyundai Ioniq 6 ja BMW X1.

Mis mõjutas lugupeetud žürii otsuseid, pole teada, aga tulemus oli ajastule kohane: täiselektriline Hyundai võttis võidu Kia ja BMW universaalsõdurite (mida müüakse nii sisepõlemismootoriga kui särtsukana) ees. Kindlasti pole see tagasilöök elektrifitseerumisele, vaid pigem rõõmusõnum, sest pärast 2035. aastat niikuinii enam selliseid autosid osta ei saa.

Väljast viisakas, seest keerukas

X1 on BMW mudelireas indeksile vaatamata väiksuselt teine krossover, X2 on temast pisem. Nüüdseks kolmanda põlvkonnani jõudnud linnamaasturit tutvustati esmakordselt 2009. aastal ning see on sestsaadik läbinud mitmeid uuendusi. X1 on ehitatud BMW UKL2 platvormile, sel on põikiasendiga mootor, esi- või nelikvedu ja seitsmekäiguline automaatkast.

Uue X1 välisilme on klanitud ja kaasaegne, silmatorkavalt iseloomulike „neerude“, teravate esitulede ja sportliku olemusega. Siiski on püütud hoida piisavalt konservatiivset joont, et meeldida paljudele klientidele – tunnustavalt tuleb märkida, et see on üsnagi hästi õnnestunud.

Mudelipõlvkondade vahetumise käigus on autodel kombeks kasvada ning X1 pole siin erand. Olles eelkäijast pisut pikem, laiem ja kõrgem, on lisandunud sentimeetreid ka telgede vahele ja liitreid pagasiruumi. See kõik teeb algsest pesamunast tänaseks ühe oma klassi suurema sõiduki.

Ka sisemus on piisavalt ruumikas ning kasutatud materjalide üle kurta ei saa. Kui korralikult see kõik aga on kokku pandud, jäi kahjuks teadmata, sest proovisõidu tingimused munakivitesti läbimist ei võimaldanud. Juhi ees laiub ühest tükist koosnev digitaalne näidikuplokk ja selles Apple CarPlay ja Android Autoga juhtmevabalt ühilduv infolustisüsteem.