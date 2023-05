Kümme aastat halvatud olnud hollandlane tõusis teadlaste ja arstide abiga jälle jalgadele

Halvatud mees suutis aju lihastega ühendava seadme abil kõndima hakata. Unikaalne implantaat loeb tema ajulaineid ja saadab tema selgroole juhiseid õigete lihaste liigutamiseks, kirjutab The Guardian.

40-aastane Hollandi elanik Gert-Jan Oskam sai aastaid tagasi seljaajuvigastuse. Jalgrattaga sõites sattus ta avariisse ja jäi pikaks ajaks halvatuks.

Nüüd suudab ta tänu kiibi siirdamise operatsioonile omal jõul läbida umbes 100 meetrit. „Esimest korda kümne aasta jooksul sain püsti tõusta ja sõpradega õlut juua. See on hea. Minu igapäevaelu on täiesti muutunud,“ rääkis Oskam.

Arenduse töötasid välja Šveitsi neuroteadlased, kes on juba pikka aega sellesuunalisi uuringuid teinud, et aidata halvatud inimesi. Projekti eesmärk on kasutada traadita signaale, et ühendada aju uuesti lihastega, mis on pärast seljaaju närvide kahjustamist lakanud töötamast.

Oskami kehasse sisseehitatud tehnoloogiat tuntakse ka aju-arvuti liidesena. See on uusim arendus, mis on praegu saadaval vaid paarikümnele inimesele üle maailma, lisab The Guardian.

Lausanne'i ülikooli haigla neurokirurg professor Jocelyne Bloch paigaldas Oskami ajju elektroodid, mis tuvastavad närvitegevuse, kui ta üritab jalgu liigutada. Näidud töödeldakse algoritmi abil, mis muudab need impulssideks, mis saadetakse tema selgroos paiknevatele elektroodidele.

Impulsid aktiveerivad lülisamba närve, sealhulgas lihaseid, et teostada ettenähtud liigutust.

See polnud hollandlase jaoks esimene eksperimentaalne operatsioon, juba varem suutsid arstid anda talle liikumisvõimaluse, kuid tema sammud meenutasid roboti omi. Nüüd näevad Oskami liigutused loomulikumad välja.

Veelgi enam, seade võimaldab tal taastada osaliselt kontrolli oma jalgade üle isegi siis, kui seade on parasjagu välja lülitatud. Seetõttu on arenduse autorid kindlad seadeldise suures tulevikupotentsiaalis, sest kui see suutis hollandlast aidata kümme aastat pärast vigastust, võivad hiljutiste selgroovigastustega patsientide edusammud olla veelgi muljetavaldavamad.