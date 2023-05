EKSPERT VASTAB | Miks valisid Eesti ja Läti õhutõrjeks sakslaste IRIS-T, mitte ameeriklaste-norralaste NASAMSi?

Eelmise nädala pühapäeval teatasid Eesti ja Läti kaitseministeerium, et on otsustanud hankida Saksamaa loodud IRIS-T SLM keskmaa õhutõrjesüsteeme. Esimesed süsteemid peaksid kohale jõudma 2024. aastal ja 2025. aastal peaks olema mõlema riigi sõjaväel juba toimiv keskmaa õhutõrje.

Neile, kes on jälginud viimaste aastakümnete Eesti kaitsepoliitikat, võis see otsus tulla kerge üllatusena, sest alates 2008. aasta Vene-Gruusia sõjast on räägitud Eesti kaitseväelaste huvist ameeriklaste ja norralaste NASAMSi keskmaa õhutõrjesüsteemi vastu. NASAMS on kasutusel ka Leedu kaitseväes ja Hispaania kompleksid on praegu paigutatud Läti Lielvārde õhuväebaasi. NASAMSi peeti ka Eesti ja Läti ühishanke kergeks favoriidiks.