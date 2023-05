Sõiduproov: „Vaata, see on see!“ Hyundai Ioniq 6 on justkui tulevikuauto

Taevale tänu, et sellel autol on sügava ja paksu voodriga ning tagatipuks veel nahaga kaetud seljatoed. Ka sportrežiimi sisse lülitamata (käib see mugavalt roolil) väänab pedaalivajutus mootorist vahetult ratastesse sellise jõu, et tunned loodusseaduste toimimist iga oma keharakuga. Kiirenduse näitajad ametlike andmete kohaselt on võimsaima mootoriga versioonil 5,1 sekundit nullist sajani ja 3,3 sekundit 80->120 km/h.

Suurim pöördemoment on nelikveolisel Ioniq 6-l seejuures 605 Nm (ses: 255 Nm ja taga: 350 Nm). Hobujõude sellel versioonil…325. Keskmine energiakulu 100 km läbimiseks oli minu sõiduproovi ajal 15,6 kW. Aku mahutavus on seejuures 77,4 kW/h ja sõiduulatuseks annab see julgelt üle 400 km (80% aku täituvuse juures oli see ca 380 km).

Selle masina peamiseks märksõnaks on aga muidugi voolujoonelisus. Kokku on suudetud sulandada saja-aasta tagune kaarja katuse trend ja ülim kaasaegsus tulede, avaneva katuseluugi, väliste valgussignatuuride ja olgu või elektrilise pagasiluugi näol. Tublit tööd on tehtud tuuletunnelis ja nii on saavutatud õhutakistusteguriks 0,21 (ülivoolujoonelistel Tesla Model 3 ja hiljuti esitletud VW ID.7 vastav tegur on näiteks 0,23).

Viide tulevikule tuleneb hoopis külgpeeglitest, õigemini nende puudumisest. Asendatud need kaameratega, mille toodetav otsepilt jõuab armatuuri kahte serva ning suunatulede sisselülimisel ka juhi silme ette näidikutedisplei vastavale poolele.

Sellega harjumine võtab aega, võib olla on pilti kuvavad ekraani veel juhi silmade jaoks liiga terava nurga all, aga aimduse sellest, mis meid veel enne autode päris isejuhtivaks muutumisele ees ootab, annab see päris hästi. Muide, autot tellides saab lasta panna ka tavalised külgpeeglid, sel juhul võib armatuuri ekraanikohtadesse panna näiteks oma perepildi.