VÕTAME PULKADEKS | Millised on F-16 lennuki tugevad ja nõrgad küljed? Miks on Ukrainal neid raske kasutada?

Euroopa välisasjade esindaja Josep Borrell kinnitas, et Ukraina hakkab kasutama Ameerika mitmeotstarbelisi hävitajaid F-16 ja Ukraina pilootide väljaõpe on juba alanud. Volodõmõr Zelenskõi nimetas USA kokkulepet F-16 Ukrainale üleandmise kohta ajalooliseks hetkeks, ent USA president Joe Biden nimetas seda Venemaa jaoks kolossaalseks riskiks. Kuidas mõjutab lääne hävitajate kasutuselevõtt sõjategevuse kulgu? Millised eelised on F-16l võrreldes Venemaa ründelennukite ja hävitajatega? Ja millised raskused ootavad ees Ukraina sõjaväelasi neid lennukeid kasutades?