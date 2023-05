Elon Musk pani ahvid „rääkima“ ja sai nüüd USA terviseameti loa paigaldada kiipe ka inimeste ajju

Neuralink on Ameerika miljardäri Elon Muski idufirma, mis tegeleb aju ja tehisintellekti ühendamisega. Varem viidi neurotehnoloogia ettevõtte kõik katsed läbi ainult loomade peal. Kuid nüüd muutub kõik. „Meil on hea meel teatada, et oleme saanud FDA (Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet - toim.) loa alustada kliinilisi inimkatseid! See on Neuralinki meeskonna uskumatu töö tulemus tihedas koostöös FDAga ja see on oluline esimene samm, mis võimaldab ühel päeval meie tehnoloogial paljusid inimesi aidata,“ teatas ettevõte Twitteris.