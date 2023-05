KUULA | Linnaruumist ja kriminaalsetest kalduvustest. Külas on Liis Raal-Bilal

Liis Raal-Bilali sõnul peaks Erasmuse projekte tegema, et teiste riikide kogemustest õppida. Kujuta ette, et sul on kuus partnerriiki ja -kooli, kellest igaüks võtab projekti kaasa oma pagasi ja pädevused – õppimisvõimalused on lõpmatud! Erasmuse projekti tulemused võiksid aga alati jõuda otsustajateni – enamasti tahetakse iga projektiga saavutada midagi suurt, muuta maailma, teha ettepanekuid kohalikul või Euroopa tasandil, aga tihti jäävad need seisma kellegi meiliboksi. Koostööprojekti „Our Green European Town“ tulemusena andsid Pärnu noored kohalikele otsustajatele konkreetseid ettepanekuid linnapargi parendamiseks ning need võeti ka töösse.