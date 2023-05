HIIUMAA RAIEKAOS | RMK uued selgitused tekitavad üha uusi küsitavusi

Algatatud sisejuurdlus on praeguseks tuvastanud, et RMK töötajad käisid objektil töödega tutvumas nii nende tegemise ajal kui vahetult peale tööde lõppemist 15. märtsil. Vastavalt projektile olid korrektselt raiutud kaheksa kilomeetrit kraavitrasse, millele tehti pistelist kontrolli.

RMK kinnitas algselt, et ülevaatamisel puudusi ei täheldatud ning töö vastas projektis esitatud nõuetele: „Ei tekkinud kahtlust, et mujal võiks olla rikkumisi.“

Nüüdseks on aga tuvastatud, et ebaseaduslikult raiuti juurde mitmeid lühikesi lisatrasse kokku ligi kilomeetri ulatuses, millest pikim oli u 370 meetrit. Ning ettevõte on väitnud, et sel viisil – võttes metsa maha lühikestel trassidel, millest mõni viis otse rappa – otsis giljotiin otseteed kütusepaagini.

Kuidas on võimalik, et nii pisteline kui järelkontroll ei tuvastanud ebaseaduslikult mahavõetud metsa? See on peamine küsimus, millele soovis Forte vastust saada RMK looduskaitseosakonna juhatajalt Kaupo Kohvilt. Saime teada, et ebaseaduslikest raiekohtadest mindi lihtsalt mööda, kuna usaldati tööde tegijat.