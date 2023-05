Pudel veini päevas. Mida teeb see teie lihastega?

„ Alkoholi tarbimine on paljude haiguste peamine muudetav riskitegur, seega tahtsime teada saada, milline on seos joomise ja lihaste tervise vahel vananedes,“ selgitas Welch.

„Me nägime, et see muutus tõeliseks probleemiks, kui inimesed jõid 10 või rohkem ühikut päevas, mis vastab umbes ühele pudelile veinile või neljale või viiele pitsile [kanget alkoholi],“ ütles dr. Jane Skinner.

„See uuring näitab, et alkoholil võib olla kahjulik mõju lihasmassile suurema tarbimise korral,“ rääkis Welch. „Me teame, et lihasmassi kaotamine vananedes toob kaasa probleeme nõrkusega, nii et see viitab veel ühele põhjusele, miks vältida suurte alkoholikoguste rutiinset tarbimist keskmises ja varases vanemas eas,“ lisas ta.