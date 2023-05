Õpetaja Maria: õpetajana näed, et sinu südamesse mahub väga palju inimesi

Kindlam tunne praktilisest õppest

Tartu Ülikool oli Maria jaoks loomulik valik. Südametunne ja -tõmme algklassiõpetaja ameti poole viis Puhja Gümnaasiumis õppinud naise pärast lõpetamist Tartusse. „Tartu Ülikool tundus gümnaasiumile igati loomulik jätk. Tartu on olemuselt sõbralik ja armas ülikoolilinn, kus käin alati suurima heameelega,“ kirjeldab ta esimesi samme õpetajakoolituse teekonnal. „Meil oli väga äge kursus ja head õppejõud! Ülikoolist saime praktilise ja põhjaliku ettevalmistuse, mis toetas praktikate sooritamist ning andis hea põhja õpetajana tööle asumiseks,“ toob Maria ülikooliõppest esile. Ta lisab: „Hästi toetavad olid minu praktikakoolide juhendajad. Kõige suurem toetusrühm tekkiski sel ajal kursusekaaslastest, põhiainete õppejõududest ja praktikajuhendajatest.“ Maria meenutab, et kui tavaliselt andsid õppejõud praktikale suulist tagasisidet, siis õppejõud Elve Voltein andis pärast kommentaaride jagamist talle ka oma käsitsi kirja pandud mõtted. „See oli nii armas! Kiri on mul siiani alles ja selle sisu on minu jaoks väga oluline,“ sõnab ta.

Loominguline amet, mis parandab maailma

Kümme aastat õpetajana töötanud Maria leiab, et õpetajatöös on kõik teised ametid omavahel lõimitud: „Mind võlub, kui palju võimalusi selles ametis on. Sa ei pea olema raamides, see on müüt. Kui otsustan mõnel päeval nõiakostüümis eesti keelt anda, on see täiesti okei. Oluline on silmas pidada, et kool on laste jaoks. See, mida sa teed, peab jõudma nendeni.“ Lisaks köidab teda õpetajaametis võimalus parandada maailma. „Õpetaja on tahes-tahtmata oma õpilastele eeskujuks nii käitumise, tegutsemisviisi kui ka suhtlemisstiiliga,“ leiab Maria.