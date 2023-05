Kosmosetüdruk, kes õppis armastama füüsikat

Sellised projektid süvendavad pidevalt minu huvi kosmose ja tehnoloogia vastu ning annavad tavaõpingutele lisaväärtust. Nii ongi minust saanud tüdruk, kes otsustas tulla õppima FKM-i ja kes tegeleb kooliväliselt kosmosetehnoloogia valdkonna projektidega. Lisatõuke FKM-i tulla andis erialane promopäev „Maailmapildist eduni“, kus tutvustati füüsika ja keemia instituudi laboreid ning sai kuulata tudengite ja inspireerivate teadlaste ettekandeid. Tegelikult toimub selline karjääripäev igal aastal ja ka sel kevadel, mai alguses on oodata sama vahvat üritust uutele huvilistele! Lisaks üritusele käisin kaks korda ka tudengivarjuks. See on tõeliselt hea võimalus, mida soovitan kõigil gümnasistidel ära kasutada. Üleüldse, kui jutt soovituste peale läks, siis soovitan gümnaasiumis ja ülikooli esimesel aastal haarata kinni nii paljudest võimalustest kui võimalik. Kohe ülikooli astudes otsustasin, et soovin ka erialaselt aktiivne olla, seega ühinesin Eesti Füüsikaüliõpilaste ja Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Seltsiga. Õppeaasta alguses kuulsin, et kahe seltsi ühistöörühmal on puudu rühmajuht. Jah, esimese aasta tudengina ei pruugi kohe seda julgust olla, et sellise positsiooni poole vaadata. Kes teab, äkki vanemad tudengid ei võta mind piisavalt tõsiselt või on rühmajuhtimine niivõrd mahukas töö, et pean iga päev tunde sellele panustama. Korraks küll kõhklesin, aga ratsionaalselt mõeldes sain aru, et need on vaid hirmud, mis ei lase mul mugavustsoonist välja tulla. Seega sai minust oktoobris rühmajuht ja kõik need hirmud olidki vaid hirmud, mis reaalsuseks ei saanud. Ülikoolitee pakub lisaks akadeemilisele osale niivõrd palju enesearenguvõimalusi, vaja on lihtsalt julgust öelda „jah“. Küll jõuab elus „ei“ öelda, näiteks siis, kui unetunde enam üle viie täis ei tule ja tähtajad kukuvad. Töörühma juhiks olemine on üks viis, kuidas õppida ennast paremini väljendama, kuid kõige rohkem areneb selles valdkonnas muidugi päriselt esinedes. Seega uus soovitus kogu ülikooliperele on võtta sügissemestril ainet nimega „Teadus aimeloengutes“. Selle aine kaudu on kõigil võimalik ühineda sellise vahva liikuva laboriga nagu Teadusbuss. Tegu on pundi tudengitega, kellel on võimekus ja vahendid, et pakkuda koolides ja üritustel harivat teadusteatrit. Kui ma ei oleks Teadusbussiga liitunud, ei oleks ma vist kunagi kokku puutunud sellise ainega nagu vask(I)tetrajodomerkuraat. Kuid selleks, et salapära mitte kaotada, ei seleta ma hetkel põhjalikumalt.