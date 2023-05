Keskkriminaalpolitsei esitas kahele noormehele kahtlustuse ligi 10 000 inimese andmete alla laadimises

„Anonüümsus internetis on vaid näiline ning ei tasu loota, et need teod välja ei tule. Turvanõrkuste otsimine, olgu see motiveeritud finantsilisest või intellektuaalsest huvist, on kübermaailmas väga levinud nähtus. On olemas seaduslikud viisid, kuidas selliseid nõrkuseid otsida ning nendest ka vastutustundlikult teada anda. Antud juhul tungiti infosüsteemi sisse valdaja nõusolekuta, laaditi alla sealsed andmed ning detailne info turvanõrkuse kohta pandi üles sotsiaalmeediasse kõikidele lugemiseks. Noorte huvi küberturvalisuse vastu on väga tervitatav, aga püsida tuleb seaduse piirides. Ka häkkida saab seaduslikult, sest paljud ettevõtted kutsuvad ise enda süsteemidest leitud turvanõrkustest teada andma. Samuti on olemas spetsiaalsed keskkonnad, mis sellist tegevust vahendavad ning Eestis on mitmed tööandjad, kes sellise tegevuse eest ka ametlikult palka maksvad,“ ütles Ambur.