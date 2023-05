„Bideni jaoks muutub relvaabi saatmine raskemaks.“ Ekspert selgitab, millised on Belgorodi rünnaku tagajärjed

„Kui ameeriklased on valmis leppima ukrainlaste selgitustega, et Belgorodi rünnanud üksused ei ole Ukraina armee väeosad, siis selgitust, et tegu pole Ameerikalt saadud tehnikaga, nad ei aktsepteeri.“ Forte palus eksperdil kommenteerida Belgorodi rünnaku uusi asjaolusid.