Äkiline, emotsionaalne ja põnevust täis – CUPRA Formentor

Tänapäevased automootorid on vist selles mõttes valmis saanud, et nad on näiliselt täiesti viimase piirini optimeeritud – saavutamaks absoluutselt minimaalset kütusekulu läbitava teekonna kohta. See on muidugi okei, aga kitsaskoht on see, et selle tulemusel antakse ära jõudlust ja kardetavasti ka vastupidavust. Läbitud ca 1500 kilomeetri kohta õnnestus testsõidul saada keskmiseks kütusekuluks orineteeruvalt 5,9–6 liitrit saja kilomeetri kohta. Ja rõhutan veelkord, et selle teekonna sisse kuulus nii ohtraid linnasõite, kruiisimist ja kimamist maanteel kui ka kurvitamist kruusateedel. Seega oli sõidustiil üpriski eriilmeline. Ja ometigi – kütusekulu numbritele otsa vaadates võiks arvata, et sõit viis punktist A punkti B ideaalselt sirgjoonelisel maanteel, millel polnud ühtegi takistust.