FORTE SOOVITAB | Mõistlik telefon kätte 300€ eest? Täiesti tehtav!

Tänases tehnoloogiamaailmas tundub telefon, mis maksab 300€ ringis täiesti olematu raha eest ostetud seade. Järelikult ka tehniliselt kehvapoolne ja üldsegi, kes siis tänapäeval nii odavaid telefone teeb? Tuleb välja, et tehakse küll - üldsegi mitte halbasid ning valikut on küll. Järgnevalt toob Forte välja mõned võimalikud telefonid, mille soetamine rahakotti vaakumit ei tekita ja mille soetamine on pigem demonstratsioon praktilisest mõttemaailmast kui piiratud eelarvest.