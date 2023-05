Teadlased muukisid lahti merepõhjast leitud salapäraste aukude mõistatuse

Fotodel oli näha erinevaid ovaalse kujuga auke, millest igaüks oli umbes kahe või kolme sentimeetri suurune. Nende kõrval nähti erinevaid merefauna esindajaid, kelle puhul hakati kahtlustama, et nad on seotud salapäraste tunnelite tekkimisega. Samas olid avavused merisiiliku jaoks liiga väikesed ja kuju poolest ei sobi ka ussidele.

Beringi merest pärit olendid, keda teadlased pole veel uurimiseks püüdnud, osutusid sarnaseks nendega, mille mitmekümne aasta eest avastatud Antarktika uurijad. Arvatakse, et need pisikesed kahesentimeetrised koorikloomad võivad kasutada teadlaste leitud urge järglaste saamiseks ja kasvatamiseks. „Urg aitab pääseda ligi toidule, saada kaitset võimalike kiskjate eest ja see on turvaline koht järglaste kasvatamiseks. Enamik süvamere loomi on väga väikesed – sageli millimeetri suurused. Kui sa oled pisike, siis isegi väikestel muutustel topograafias on tohutu mõju teie elukeskkonnale ja sellele, kuidas te keskkonnaga suhtlete,“ sõnas Julia Sigwart Senckenbergi uurimisinstituudist ja Frankfurdi loodusloomuuseumist.