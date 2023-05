„Vene õhutõrje seda ei märka.“ Miks võib brittide antud rakett venelaste plaanid Ukrainas sassi lüüa?

Ukraina armee alustas sügaval tagalas paiknevate Vene sõjaliste sihtmärkide hävitamist Briti-Prantsuse tiibrakettidega Storm Shadow, mille lennuulatus on üle 250 kilomeetri. Ukraina kindralstaap pole rakettide kasutamist seni kommenteerinud. Küll aga kinnitas kuu algul Briti kaitseminister Ben Wallace, et tema riik saadab või on juba saatnud ukrainlastele sellised relvad. Esimesena teatas Storm Shadow’ kasutamisest hoopis Venemaa kaitseministeerium, kes andis teada, et Ukraina sõjavägi on nendega andnud löögi Luhanskis asuva Vene baasi pihta. Vene riigimeedia avaldas koguni video ja fotod Storm Shadow’ tükkidest. Forte uuris militaarekspertidelt, miks see rakett on ukrainlaste jaoks oluline.